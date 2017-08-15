川普對中發動貿易調查 中國商務部：絕不坐視

美國總統川普今簽署備忘錄，指示貿易代表署（USTR）對中國展開行動。對此，中國商務部回應，美方應嚴守過去承諾，任何貿易保護主義做法，必將損害雙邊經貿關係及企業利益，中方絕不坐視，呼籲美方別成為多邊規則的破壞者。

商務部發言人表示，自中美元首「習川會」以來，雙方建立全面經濟對話等四個高級別對話機制，美方應珍惜當前中美經貿關係良好局面與合作態勢。

商務部警告，希望美方貿易代表署尊重客觀事實，慎重行事，如果美方不顧事實，不尊重多邊貿易規則，中方決不坐視，必將採取所有適當措施，堅決捍衛中方合法權益。

(旺報)