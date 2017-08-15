亞銀行長：對「一帶一路」持合作態度

亞洲開發銀行（ADB）行長中尾武彥14日表示，亞銀對中國正在推進的「一帶一路」經濟帶構想「有著共同的想法。有很多能夠合作的地方」，對相互合作展現積極的態度。

中尾接受日本共同社訪問指出，「經濟上的紐帶以及使經濟活動活躍起來的想法也是亞行原本就有的，重合的部分很多。」

談到亞銀和由中國主導的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）的合作，中尾說明，已在巴基斯坦的道路建設等3個項目實施銀團貸款，「今後也將每年實施幾起銀團貸款。以商業上可行的形式進行合作。」

(旺報)