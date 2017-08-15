MLB》昨剛炮轟查普曼 紅襪超級菜鳥扛雙響炮！

紅襪超級菜鳥狄弗斯(右)4下轟出單場第2轟，助紅襪扳平比分。(美聯社)

林子偉為何不是紅襪三壘解，其中一個原因就是長程炮火不夠猛，那紅襪到底想要什麼樣的三壘手？超級菜鳥狄弗斯(Rafeal Devers)或許就是解答，他昨對戰洋基，甫轟出價值連城的追平炮，今(15日)對印地安人再度發威，只花兩打席就達成生涯首度單場雙響炮！

狄弗斯7月25日升上大聯盟後，才打第2場就擊出生涯首轟，長打率一度高達7成50。進到8月，他長打雖略有降溫，不過出賽9場僅2場無安打，打擊手感依舊不錯，昨炮轟洋基「守護神」查普曼(Aroldis Chapman)，助球隊完成逆轉秀後，他似乎也打出信心。

狄弗斯今天對戰印地安人，宛如印地安人先發包爾(Trevor Bauer)的噩夢。他2下首打席，面對包爾投進來的第1顆好球，就扛出飛上芬威球場左外野「綠色怪物」的陽春炮；接著4下包爾試圖扳回一城，取得2好球絕對領先，但第3球曲球進來，照樣被狄弗斯轟上右外野看台。

狄弗斯跨場連3打席開轟，且大聯盟前16場出賽累積6轟，是紅襪自1913年來第二人。前個締造紀錄的打者，是曾加盟台灣大聯盟台北太陽隊的洋炮山洪(Sam Horn)，他1987年被紅襪叫上大聯盟後，前16場出賽敲出7發全壘打。

狄弗斯昨對戰洋基前兩打數盡墨，卻在9上相中查普曼102.8英里速球，扛出追平的陽春炮，把紅襪從輸球邊緣救回來，那也是大聯盟自2008年啟用球速追蹤系統後，投手挨轟時，所投出最快的1球。那發全壘打，也不過是查普曼生涯8個球季以來，被左打打的第2轟而已。

狄弗斯今天的第二轟，也助紅襪追平為3比3。然而紅襪有狄弗斯，印地安人身為前輩的英卡納西昂(Edwin Encarnacion)，可不讓小老弟專美於前，他在球隊遭追平後挺身而出，第5、第6局連兩打席開轟，讓印地安人一口氣把領先擴大到4分。

包爾4下後也回穩，未再失分，6下與狄弗斯第三度對決，飆K解決掉狄弗斯。最後包爾繳6.2局失3分、飆11K優質好投，率印地安人7比3贏球；包爾奪得本季第11勝，費斯特僅撐4.1局慘失5分，且控球不佳，送出平本季新高的4次保送，苦吞第6敗。

(中時電子報)