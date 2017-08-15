民宅遭擲汽油彈 警方逮捕縱火犯

白嫌當時犯案工具。（張妍溱翻攝）

白嫌當時犯案工具。（張妍溱翻攝）

台中市國泰街一處民宅昨天深夜發生擲汽油彈縱火案，40歲白姓男子涉嫌持裝汽油玻璃瓶2瓶砸向鄰居66歲錢姓屋主家中騎樓紙箱，當場造成其被害人家門口前鞋子、腳踏車等雜物瞬間燃燒，錢姓屋主見狀趕緊滅火不慎受傷，經送往中國醫藥大學附設醫院就醫，警方於今天凌晨已逮捕逃逸的白男，全案將依違反公共危險罪及毒品危害防治條例移送臺中地檢署偵辦。

警方指出，當時消防隊據報到場時，錢姓屋主男子滅火時，背部、右腳踝燒燙、意識清楚，無生命危險。錢姓屋主指出，當時一家人在家看電視聊天，隔壁白姓男子突然向其家門口丟東西，隨後大門外鞋櫃、紙箱瞬間燃燒起火，他拿水滅火時卻不慎被燒傷。

根據警方了解，白嫌原與母親及2位小孩共同居住，其母親因無法忍受他長期失業又有吸毒及酗酒惡習，且經常會騷擾她，故於105年12月申請保護令後，帶白嫌的小孩借住親戚家，白嫌現一人獨居，又因長期懷疑鄰居說他壞話，所以經常會藉故騷擾鄰居，之前還曾拿工具敲打鄰居的門，是地方頭痛的人物。

(中時)