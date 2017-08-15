施政滿意度54％ 朱立倫：繼續加油
台灣指標民調15日公布「新北市建設滿意度民調」，新北市長朱立倫滿意度，有54％民眾表示滿意，不滿意為18％，朱立倫上午表示，每一份這個施政滿意度調查都是重要參考，希望不斷努力提高民眾滿意度，這次不滿意部分相對低，但是還是有一些項目要加油，市政工作就是不斷努力，還有一些時間市府團隊要加油。
對於有媒體傳朱立倫被徵詢出任國民黨智庫董事長，朱立倫強調，沒有這回事，這是謠傳，制度都已經建立，就是希望由黨主席來接任這個智庫董事長。
另朱立倫今晚宴請好市府團隊，朱立倫表示，新北市幾位局長，有5位局長原是郝市府團隊成員，若連同處長或者是副局長在內，大概有將近10位，就只是老同事們輪流舉辦聚會，一起聊一聊。
(中時)
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