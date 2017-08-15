慶生變裝霸氣坐姿成女王 咘咘萌喊：2個歲

修杰楷獻吻太熱情，擋住咘咘半張臉。（圖／取材自修杰楷臉書）

模範夫妻檔賈靜雯、修杰楷愛女「咘咘」，一出生就以一雙圓滾滾大眼睛和肉肉臉蛋備受矚目，小小年紀就擁超人氣，咘咘還被受封是「最小網紅」，而昨（14日）是咘咘2歲生日，賈靜雯、修杰楷一左一右獻吻，擋住咘咘半張臉頰，父女互動溫馨，咘咘更是萌喊：「2個歲」，相當可愛。

咘咘昨度過2歲生日，她頭戴皇冠、端正坐在椅上，模樣霸氣，修杰楷忍不住在臉書感慨，一眨眼時間咘咘就以從嬰兒到成為小小孩，並公開送咘咘魚缸和小魚作為生日禮物，開心女兒當起「小魚媽媽」，其中，賈靜雯、修杰楷一左一右獻吻，修杰楷太熱情，還親到咘咘嘴上、擋住咘咘半張臉頰，父女互動溫馨。

同時，賈靜雯更是讚咘咘「獨具個人魅力而且開朗活潑～尤其那雙愛笑的眼睛」，並曬出咘咘抱妹妹「Bo妞」照，只見咘咘一手攬在妹妹胸前，小小年紀就頗有姊姊架式，賈靜雯更大讚咘咘是「棒棒姊姊」，最後感性寫下：「套句妳說的～2個歲，媽咪祝妳2個歲生日大快樂」。

(中時電子報)