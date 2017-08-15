繼默克藥廠後 運動品牌UA創辦人亦離川普而去

運動知名品牌Under Armour創辦人凱文・普朗克宣布退出白宮顧問委員會。（圖/美聯社）

據美國有線新聞網（CNN）報導，川普（Donald Trump）身旁謀士再陷出走潮，繼稍早大型藥廠默克（Merck & Co）總裁弗雷澤（Ken Frazier）宣布辭去政府顧問一職後，又有一間著名大企業表態離去，運動用品大廠安德瑪（Under Armour）創辦人兼執行長凱文・普朗克（Kevin Plank）也宣布辭去顧問，成為第二位離開白宮顧問委員會的大企業執行長。普朗克在聲明中表明，安德瑪關注的是體育和技術革新，對於政治並無太大的興趣，短短一天的時間，讓川普連續遭商界狠狠地搧了兩巴掌。

事實上，本為川普支持者的普朗克，因今年2月在電視專訪中，表態支持當時甫上任的總統川普，對7國移民實施禁令的言論，引發旗下最有價值的職籃明星柯瑞（Stephen Curry）大為不滿，甚至揚言不惜與UA解約以表抵制，讓普朗克被迫在《巴爾地摩太陽報》（Baltimore Sun）刊登全版廣告，不僅澄清公司立場、嘉許移民對美國社會與經濟的貢獻，更表明未來UA將成為監督川普政府移民政策的企業之一，才平息那場公關危機。

今年年初出席川普（圖中央）的白宮製造業顧問委員會，UA執行長普朗克（圖右）和白宮高階顧問巴農（圖左）相鄰而坐。（圖/美聯社）

I love our country & company. I am stepping down from the council to focus on inspiring & uniting through power of sport. - CEO Kevin Plank pic.twitter.com/8YvndJMjj1 — Under Armour (@UnderArmour) 2017年8月15日

現年45歲的普朗克，一手創立並捧紅UA這個運動品牌，並透過美國職籃明星柯瑞讓品牌價值一路飆升，被商界視為投資和品牌行銷大師之一。他在退出白宮顧問委員會的聲明中指出，「我感謝能有這個機會，為產業界發聲，我愛美國，未來UA和我仍將繼續專注於運動領域，以一己之力讓這個產業更創新且發展。」對於川普和美國政治，他則並未多做著墨與回應。

(中時電子報)