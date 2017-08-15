施政滿意度54％ 朱立倫這建設讓民眾滿意
臺灣指標民調今（15）日公布「新北市政建設相關議題調查」民調結果，其中，針對新北市長朱立倫施政整體施政表現，有54.4%民眾表示滿意，18.3%表示不滿意，27.4%則未明確表態；另外，新北各項重要建設，「國民運動中心」的滿意度最高，有高達74.8%民眾表示滿意。
臺灣指標民調交叉分析顯示，朱立倫施政滿意比率均高於不滿意，以40至49歲、專科教育程度、泛藍立場的民眾屬滿意度較高族群；泛綠民眾不滿意比率則相對較高，達40.2%，不過仍有42.1表示滿意。
針對朱立倫提出的重要建設，包括「三環三線」、「國民運動中心」、「公共托育中心」、「社會住宅」等項目，國民運動中心所獲得的滿意度最高，達74.8%，其次為公共托育中心56.7%，接著是社會住宅55.8%，三環三線則為43.8%，滿意度相對較低。
民調顯示，有56.3%民眾認為，朱立倫就任以來新北市各項建設有進步，25.0%表示沒進步，18.7%未明確回答。
此次民調為臺灣指標民調委託國風傳媒有限公司所作的調查，調查時間為本月9日至11日；以設籍在新北市29個行政區、年滿20歲的民眾為調查對象；有效樣本為1092人，在95%信心水準下，抽樣誤差不超過正負3%。
(中時)
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