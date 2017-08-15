《時來運轉》運彩單場暨場中投注 基襪二度交手 美東龍頭誰屬關鍵戰

田中將大(圖)右肩發炎後，洋基先發戰力告急。(美聯社資料照)

提供台灣運彩單場暨場中投注場次預告表(民國106年08月15日到民國106年08月21日)供大家參考，以下是本週焦點預告：

1.「美國職棒」：提供8場單場或場中投注。

本週提供6場紐約洋基單場或場中投注的賽事。

最受到關注的就是紐約洋基上週在自家主場被波士頓紅襪拿下2勝1負的戰績，雙方勝場數被拉開為5.5場，本週末8/19(六)~8/21(一)主客互換的洋基將到紅襪主場，能否力圖振作拉近彼此差距，或是先在8/17(四)~8/18(五)地鐵大戰中拿下紐約大都會進補，就看本週洋基打線能否發揮。

2.「日本職棒」：提供6場單場或場中投注。

6連敗的日本火腿鬥士將在8/18(五)~8/19(六)主場迎戰2連勝的西武獅，火腿本季戰績疲弱應與爭冠無緣，且近期慘遭連敗的狀態下能否在主場重拾勝果？台灣運彩提供提供單場投注。

3.「足球」：提供5場單場或場中投注。

3.1「英超足球」：

8/19(六)曼聯對上斯旺西。曼聯首輪4：0主場大勝西漢姆聯開出紅盤，第2週作客必趁勝追擊。斯旺西首戰作客力抗南安普敦，0：0和局頑強帶走1分，回主場要給曼聯好看。兩隊近6次交鋒，斯旺西3勝1和2敗佔優勢，但近3輪曼聯2勝1和，包括上賽季作客大勝3：1。

8/19(六)利物浦主場迎戰水晶宮。利物浦與水晶宮首輪都遭遇苦戰，紅軍作客沃特福德兩度落後到追平超前，結果終場前仍被對手逼和痛失2分；水晶宮更是在主場0：3慘敗給升班馬哈德斯菲爾德，本季恐怕又要為保級奮鬥。兩隊近6場聯賽和足總盃交手都是客隊勝，紅軍能否藉主場之利扭轉此局面？

8/20(日)將上演倫敦德比，上季亞軍熱刺迎戰冠軍切爾西，兩隊開幕戰各有悲喜，切爾西主場遭班來伏擊，爆冷門2：3輸球，卡希爾和法布雷加斯還被紅牌罰下無緣本場大戰；熱刺則是客場面對重返英超的紐卡索聯，靠著下半場的2個進球搶下首勝。兩隊近6場對壘，切爾西3勝2和1敗領先，但近4個賽季作客熱刺2和2敗未嘗勝績。

備註：實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主。

(中時電子報)