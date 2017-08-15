夫妻趕搭船急抱孩子忘娃娃車 警方拎車找人
高雄市三民一分局長明派出所警員王玥婷昨天下午備勤時，有位鍾姓計程車司機帶著1台GRACO黑色娃娃車來報案，指前天曾於科工館搭載1對夫妻及小孩前往鼓山渡船頭搭船，因乘客趕時間搭船，匆匆忙忙下車，他也沒注意，隔天整理車子才赫然發現娃娃車放在後車廂，請警方協助聯絡失主。
警方查看娃娃車，發現只有幾張高雄旅遊資訊並無其他有用資料，靈光一現想起失主搭乘計程車，如發現娃娃車遺失，可能會與警廣連繫。
警方電詢警廣，果然在1天前曾有1對夫妻打電話給警廣，表示將娃娃車遺留在計程車上請求協尋，警方立刻輾轉電詢失主確認，失主開心地赴所領回失車。
來自苗栗的蔡姓夫妻（約40歲）說，假日帶著一家大小到高雄遊玩，因趕著到旗津搭船，下車匆忙間只記得抱小孩，到船上想把小孩放下時才想到忘了取回放在計程車後車廂的娃娃車，一時不知從何找起，這2天夫妻只得輪流抱著小孩，累得雙手都快舉不起來。
幸虧警方幫他們找回娃娃車拯救了雙手，直呼：「娃娃車太重要了！身在異地真的太感謝員警的幫忙，感激不盡！」讓一家人能夠繼續的快樂高雄趴趴走。
三民一分局長戴台捷表示，民眾搭乘計程車相當普遍，在計程車上丟失東西也屢屢發生，這對蔡姓夫妻十分聰明知道透過警廣尋找，民眾往後如有類似情形，也可以利用警廣系統協尋失物，不失為一簡便方法。
(中時)
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