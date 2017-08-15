俄專家評中印戰力：印度空軍優勢巨大
中印洞朗地區對峙繼續，兩國軍力評估頻頻出現，一般觀察多傾向中國軍力略勝一籌。但前印度空軍軍官薩米爾•喬希指，印度空軍優於中方，俄羅斯軍事專家瓦西里•卡申也對此做出相同分析。
據俄羅斯衛星網8月14日報導，軍事專家瓦西里•卡申指稱，在戰鬥訓練方面，印度空軍相比中共空軍具有巨大優勢，而且作戰經驗也豐富的多。雖然中共戰機數量龐大，但印度部分戰機如蘇-30MKI在性能上優於中方所有戰機。
蘇-30MKI戰鬥機是印度空軍的主力戰機，採用許多先進技術，尤其是推力矢量發動機，無源電子掃描陣列雷達等。德國工業調查雜誌更曾發表評論稱，蘇-30MKI是世界最好的戰鬥轟炸機。更有傳媒報導，印度空軍完成了布拉莫斯-A超聲速巡弋飛彈與蘇-30MKI的集成工作。這無疑將為蘇-30MKI提高了戰鬥力。
而且，西藏高原的極端條件會對中共空軍造成不利影響。如果雙方開戰，中共將不得不依賴目前落後的高原機場。戰機從這些機場起飛不得不減輕負載，而且維修也會很困難。
但是，卡申表示，配備轟-6K和轟-6H的中共三個轟炸機師則不受影響，這些戰機足以從中國內地機場起飛，去參加戰鬥。配備長劍-10中程巡航導彈等巡航導彈的數十架轟炸機，也能夠彌補中方駐藏空軍的一些不足。
此外，若中印真的爆發衝突，中方擁有大量高精度中短程導彈，可以彌補空軍在西藏上空作戰的一些劣勢。中方在網路戰方面也擁有大量資源。印方的空軍基地、雷達站、物流中心和管理中心可能會遭網路攻擊。
文章總結，中印雙方最好明白，衝突結果可能不可預知，並帶來災難性的後果。因此雙方最好能夠儘快達成協議。
(中時電子報)
文章來源：俄專家評中印戰力：印空軍優勢巨大
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