陸生不願再來台 除了蔡英文的問題還有歧視

總統蔡英文。(資料照，杜宜諳攝)

蔡英文政府上任後，除了陸客不來，現在連陸生來台就讀人數也持續下降。有媒體報導 ，作為「九二共識」的一項延伸，陸生赴台政策的基礎是兩岸關係，而蔡政府1年多來的所作所為，無疑影響陸生前往台灣就讀的趨勢。另外，台灣一直以來對陸生的限制，甚至「歧視」才是讓陸生遠離台灣的深層原因。

過去台大碩士班陸生余澤霖曾表示，台灣學位的「含金量」對於陸生的吸引力已不如以往，不管是申請學位或找工作上的效益逐年遞減。而日前銘傳大學公布，今年有86位陸生來台讀書，是目前陸生大學部人數最多的大學。

根據《環球時報》報導，若說處理兩岸關係的原則是「九二共識」，那台灣對陸生來台的原則就是「三限六不」。三限為即限制採認大陸優秀院校、限制陸生赴台總量、限制採認醫學和關係國家安全領域的專業。六不為不加分、不提供獎助學金、不影響招生名額、不允許校外打工、畢業後不可留台就業、不開放報考證照。

一名在台大攻讀某社會科學專業碩士的林同學表示，當初來台唸書時，遭到家裡反對，理由是「你又不可能留下，不如在大陸考研。」另外，一位同學舉例稱，大家都說輔仁大學的法律系很棒，但台灣法律學得再好，回到大陸有什麼用呢？而不允許校外打工的規定，進一步削弱了赴台陸生在職場上的競爭力。

(中時電子報)