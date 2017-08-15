政風首長交接 邱太三期勉傳教士精神

法務部今舉辦政風首長宣誓交接典禮，部長邱太三（左）擔任監誓人。（黃世麒攝）

法務部今舉辦政風首長宣誓交接典禮，部長邱太三（左）擔任監誓人。（黃世麒攝）

法務部今舉辦政風首長宣誓交接典禮，包括經濟部政風處長楊石金（前排左起）、退輔會政風處長王敬前、金管會政風室主任徐世通、行政院人事行政總處政風室主任李寶昌、國發會政風室主任王永福（後排左起）、新竹縣政府政風處長張鴻俊、基隆市政府政風處長簡正坤、法務部廉政署政風業務組組長王文清等8名新任政風高階主管宣誓就職。（黃世麒攝）

法務部今舉辦政風首長宣誓交接典禮，部長邱太三致詞時期許政風人員具備傳教士精神，具有使命感、耐性與包容，平日如同傳教士般宣導法令，遇到迷途的同仁則給予協助。

邱太三自爆，原本今日要穿傳教士的圓領衫主持典禮，因他認為政風人員工作性質與傳教士相仿，但因廉政署長賴哲雄提醒與會人員都穿西裝，最後才換上西裝。

邱太三表示，政風工作與傳教士一樣需要具備強大的使命感、耐性與包容，在政府各機關協助公務員避免觸法，進而建立機關與政府的形象，更要當機關首長的益友。

邱太三說，政風人員平日就像傳教士宣導法令，對於即將迷途的同仁給予適時的提醒，並向機關首長報告，進而提供同仁協助，對已迷途者依法辦理，但不是非要同仁入監服刑，而是能協助其真正悔悟改過。

今日新任政風首長包括經濟部政風處長楊石金等9人，楊石金曾任台北市政府政風處處長，自廉政署開署以來擔任副署長長達6年。邱太三表示，楊石金襄助推動署務功勞卓著，而經濟部是重點機關，以楊石金對廉政工作的專業與熱忱，絕對是政風處長最佳人選。

此外，邱太三也提到，地方政府基於機關特性、首長民選等因素，業務包羅萬象，講究政績掛帥，偶有疏忽衍生不法案件，期許新任新竹縣政風處長張鴻俊、基隆市政府政風處長簡正坤確實掌握機關內部廉政狀況，降低不法發生機率。

今日新任政風首長還包括退輔會政風處長王敬前、金管會政風室主任徐世通、行政院人事總處政風室主任王永福等人。

(中時)