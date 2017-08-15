政風首長交接 邱太三期勉傳教士精神
法務部今舉辦政風首長宣誓交接典禮，部長邱太三致詞時期許政風人員具備傳教士精神，具有使命感、耐性與包容，平日如同傳教士般宣導法令，遇到迷途的同仁則給予協助。
邱太三自爆，原本今日要穿傳教士的圓領衫主持典禮，因他認為政風人員工作性質與傳教士相仿，但因廉政署長賴哲雄提醒與會人員都穿西裝，最後才換上西裝。
邱太三表示，政風工作與傳教士一樣需要具備強大的使命感、耐性與包容，在政府各機關協助公務員避免觸法，進而建立機關與政府的形象，更要當機關首長的益友。
邱太三說，政風人員平日就像傳教士宣導法令，對於即將迷途的同仁給予適時的提醒，並向機關首長報告，進而提供同仁協助，對已迷途者依法辦理，但不是非要同仁入監服刑，而是能協助其真正悔悟改過。
今日新任政風首長包括經濟部政風處長楊石金等9人，楊石金曾任台北市政府政風處處長，自廉政署開署以來擔任副署長長達6年。邱太三表示，楊石金襄助推動署務功勞卓著，而經濟部是重點機關，以楊石金對廉政工作的專業與熱忱，絕對是政風處長最佳人選。
此外，邱太三也提到，地方政府基於機關特性、首長民選等因素，業務包羅萬象，講究政績掛帥，偶有疏忽衍生不法案件，期許新任新竹縣政風處長張鴻俊、基隆市政府政風處長簡正坤確實掌握機關內部廉政狀況，降低不法發生機率。
今日新任政風首長還包括退輔會政風處長王敬前、金管會政風室主任徐世通、行政院人事總處政風室主任王永福等人。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。