超越陸 波音：未來20年印度民航市場價值9兆
世界銀行（World Bank）年初的報告預測，中國在平衡國內經濟結構之際，成長趨緩已不可避免。然而，身為強勁對手的印度，卻成為全球經濟成長的火車頭。
據《普吉特灣商業雜誌》（Puget Sound Business Journal）報導，波音預測，展望未來20年，印度民航市場將需要2,100架新飛機，為噴射客機製造商創造了價值達2900億美元（近9兆新台幣）的商機。
「印度的商業航空需求持續以空前的速度成長，」波音公司亞太與印度資深銷售副總裁凱斯卡爾（Dinesh Keskar）說，「乘客人數增長，加上強勁的匯率、低油價，還有高承載率等因素，都有利印度航空市場，尤其是廉價航空業者。」
而在交機的新噴射客機中，單走道客機，如波音的737 Max系列，仍佔了其中最大宗。波音預測，未來印度會需要大約1,780架單走道客機。
而印度航空市場會呈現爆炸性的成長，是由於拜總理莫迪（Narendra Modi）為外資經營航空公司與地方機場鬆綁之賜。
(中時電子報)
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