日韓滬港都調薪 南韓漲16.4％最有感

勞動部長林美珠日前走訪基層工會，允諾將調漲基本工資。圖為營建工地的勞工。（本報資料照片）

基本工資調整的勞資攻防

南韓上班族。（美聯社資料照）

勞動部擬調漲最低薪資，讓基本工資提高至時薪140元、月薪2萬2059元，揮別台灣長期被「22K」籠罩的噩夢。看看亞洲其他地區，包括日、韓、大陸上海、香港和新加坡，薪資普遍調漲，南韓一口氣調漲16.4％，堪稱最有感。

勞動部長林美珠日前在走訪基層工會時，允諾將調漲基本工資，內部預估最理想調幅為6％至7％，也就是2萬2270元至2萬2480元，或是「至少」能比照去年調幅、調漲5％，讓基本工資提高至時薪140元、月薪2萬2059元。勞動部預計本週五（18日）召開基本工資審議委員會，討論相關提案。

亞洲各國今年也紛紛調漲薪資，根據聯合報報導，日本厚生勞動省上月底建議最低時薪調高25日圓，若勞資雙方同意，將是15年來最多；

南韓在上月15日敲定，最低時薪明年將調高百分之16.4％，達到7500韓元（約台幣216元），調幅是東亞地區最高。

中國大陸今年僅9個地區調漲薪資，包括上海由每月人民幣2190元漲至2300元（約台幣10582元），為全大陸最高，調幅約5％。香港最低薪資自5月起調升至港幣34.5元（約台幣135元），調幅約6％。

(中時電子報)