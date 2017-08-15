巴黎=不安全的城市？居住當地多年的她 點出2大旅遊問題

法國是旅遊行業發達的國家，但貪圖便宜旅費、在不對的時間走到不OK的地點，其實潛藏不少旅遊問題。(圖/shutterstock提供)

法國巴黎總被視為時尚浪漫之都，但相比歐美遊客人潮，今年8月亞洲遊客熱度似乎不如往年，無論是歐元上漲，還是恐攻烏雲、治安疑惑攏罩等因素，使部分有計劃前往當地旅遊的民眾憂心當地旅遊現況。對此，有居住在法國多年的華人分享，會認為巴黎是恐怖城市、法國是亂序國度的旅客，其實多有2個共同之處。

「法國生活日記」全文：

不知不覺暑假過了一半，不知道是不是因爲歐元上漲還是恐攻烏雲、治安疑惑攏罩，雖然歐美遊客早已回籠，但今年8月的亞洲遊客似乎沒有往年多，而且到現在為止還是有些粉絲讀者會來私訊詢問巴黎旅遊現況，深恐來到花都錢沒花光而是褲子被偷光光。

我要說句老實話，巴黎治安的確沒有十幾年前清靜，但也不至於可怕到整個地鐵都是小偷，隨處盜匪的程度，法國畢竟是法治國家，禁止人民私有槍械，也沒有像義大利黑手黨、日本山口組這類有組織的大型黑幫，軍警嚴密巡邏下，巴黎旅遊安全的惡評如今會這樣被廣泛渲染有一半得歸因於人云亦云、三人成虎的言論。

根據我的觀察，會說巴黎、法國是恐怖的城市、亂序國度的旅客多有幾點共同點：

第一，參加便宜的旅遊團：

法國是旅遊行業發達的國家，關於餐食、車旅的費用，各家旅行社所花的成本其實都差不多，但旅費之所以會差到數萬台幣其實多半不同在居住酒店的地點、品質上，同等級的酒店位在好區跟壞區的成本價錢甚至可以差到10倍，羊毛出在羊身上，有些為了省錢的客人參加便宜團，就肯定被安排住在治安不佳、較不靠譜的郊區，但卻又會大喇喇的大買特買名牌，您說住在附近，熟悉地形窮兇惡狼歹徒看了不眼紅心癢才怪.....。

加上要命的是～導遊們又不敢明白告訴客人住的四星酒店其實是位在「匪區」，免得被怪罪說怎麼安排這種鬼地方（其實在酒店裡是安全的，就是出入大廳、櫃檯得小心國際級扒手），只好耳提面命大家「巴黎到處都有偷竊、搶劫」，這樣既可以打安全針，萬一真的出事也不會落得被投訴的惡名，所以久而久之，「巴黎=不安全的城市」就這樣傳開來了.....。

第二、不對的時間走到不OK的地點：

在巴黎，在古城、觀光區公然搶劫其實非常少見，暴力事件更罕見，要比較注意的是偷竊、順手牽羊等，但如果是夜裡走到人煙稀少、住戶背景複雜的社區，或在郊區搭乘深夜地鐵則危險性就會增多，許多受害者就是因爲覺得花都浪漫美麗而鬆懈警戒，人生地不熟而誤闖禁地飛來橫禍，這點在懂得趨吉避凶知道自己不好走在刀口上的在地人身上就相對少發生。

通常這些巴黎「No go zone」白天跟團觀光客並沒有什麼機會去走動，會出問題的多是自助行、依親、找便宜民宿的旅客，不知地域安危系數卻又愛趴趴走的結果就是得無辜犧牲，像巴黎北郊如Aubervilliers、Bobigny、Saint Denis、Saint Ouen這些地方連當地居民晚上都不太敢出門了，外地觀光客實在不需要沒事冒險跑來走動。

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(中時電子報)