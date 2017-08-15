第二屆清水馬拉松嘉年華會 擴大全國網路報名

第二屆「清水馬拉松嘉年華會」，今年擴大全國網路報名！8月底前早鳥報名享九折優惠。（陳世宗翻攝）

跑出健康與幸福！第二屆「清水馬拉松嘉年華會」，將於12/31日早上4點至下午14點舉辦，從清水紫雲巖前廣場出發，沿途可欣賞鰲峰山之美與高美溼地之自然環境等等，活動從即日起開始報名；今年擴大舉辦開放全國網路報名至10月31日止，8月底前早鳥報名享九折優惠。

主辦單位指出，熱愛馬拉松的前議長張清堂去年發起舉辦第1屆清水馬拉松路跑，引起廣大迴響。張清堂說，去年限制報名區域，但許多不是海線地區的民眾和朋友要求參加，所以今年擴大為全國報名，上網報名即可，以響應環保，歡迎大家一起為健康而跑。

台中市議會副議長張清照指出，去年參加路跑的民眾最小的6歲，最長的75歲，還有家長推著嬰兒車來跑，相當溫馨；今年擴大全國報名，無論新手或老手都可參加，也歡迎團體報名。活動分成4組，健康路跑組（4KM），競賽組12KM，半程馬拉松競賽組(21.097KM)，馬拉松競賽組(42.195KM)，民眾可依個人狀況報名不同組別。

張清照表示，健康是自己的，在一年的最後1天用路跑畫下圓滿句點，並迎接新的一年；歡迎去年來參加的民眾今年繼續來挑戰，也歡迎新朋友加入，邊跑步邊欣賞海線的優美景觀。報名網址: https://www.ibodygo.com.tw/EventTopic.aspx?n=521

主辦單位強調，有關報到事宜、賽事內容有問題時，請電詢台中市副議長張清照服務處電話:04-26223127。或電詢0932-072218 04-26268298總幹事(吳振南)。e-mail: garvin1961@hotmail.com

(中時)