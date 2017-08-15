85歲老榮民久病厭世 自焚身亡

消防員趕到撲救時，老翁已燒死。（李義翻攝）

坐著輪椅的85歲老榮民疑因久病厭世，15日清晨5時許，自行推著輪 到加油站買汽油後，到平日運動的高雄市大寮區捷西路、萬丹路口，引燃自焚。警方後來根據身上的健保卡才確定死者身分，找到家屬。

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(中時)