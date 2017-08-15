蔡少芬素顏照嘟嘴賣萌 網友讚：娘娘好嫩

蔡少芬素顏模樣，被網友大讚根本少女。(圖蔡少芬微博)

香港女星蔡少芬演出《後宮甄嬛傳》皇后一角，演藝事業再攀顛峰，常在微博和粉絲分享生活點滴的她，竟大喇喇的上傳五張素顏自拍照，保養得宜的她被大讚根本少女無誤。

蔡少芬在微博PO出五張素顏自拍照， 只見童心未泯的她，一下嘟嘴賣萌裝可愛，一下鬥雞眼走搞笑風，完全不計形象呈現私下調皮性格，另外也不忘展露成熟韻味的另一面，舉手投足都吸引粉絲目光，她更透露當下心境「有時…呆滯、發傻、裝美！也不錯」，不過更令粉絲驚訝的，則是蔡少芬保養的相當好，縱使素顏容貌依舊不輸年輕女星，完全看不出來已經是兩個孩子的媽，也讓網友留言大讚「娘娘好嫩」。

(中時電子報)