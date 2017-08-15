餐飲營收有望創新高 惟扣除通膨因素僅年增0.76％
今年上半年餐飲業營收達1,909 億元，創下歷史同期新高，統計處預估，餐飲業下半年應可維持穩定成長，全年營收可望再創新高。然而扣除通膨因素後，上半年餐飲業增長幅度僅0.76％。
經濟部統計處今（15）日發布上半年餐飲業營收統計，上半年餐飲業營收年增2.7％，惟今年上半年外食費漲幅達1.94％，若扣除物價漲幅因素，餐飲業營收漲幅有限。
統計處副處長王淑娟分析，除了通膨因素外，餐飲業屬於成熟市場，加上去年餐飲業營收為歷史新高拉高基期，都是影響今年上半年營收增幅的原因。
王淑娟表示，今年上半年前5個月餐飲業維持穩定成長，雖然6月份受到連續幾場豪雨影響外食意願，營收只小幅增長0.25％，但是上半年餐飲業營收仍增加2.7％。
王淑娟指出，為吸引更多顧客，業者近年來也積極開發新產品，並拓展據點。根據台灣連鎖暨加盟協會統計，截至去年為止，連鎖餐館品牌數5年來增加了297個品牌，營業據點增加了1,035個。
王淑娟表示，就趨勢來看，餐飲業品牌會持續擴增，而近5年來，火鍋店、日式、韓式餐廳家數增加最多。這些類型的餐廳用餐方便且餐點偏向個人化，符合台灣人的飲食習慣和核心家庭為主的結構特性。
王淑娟預測，今年下半年餐飲業營收應該還是可以維持溫和成長，增長幅度多寡要看7、8月暑假、10月雙十節和中秋節，以及年底聚餐潮可以拉抬多少營收。
(工商)
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