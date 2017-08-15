金正恩觀望 暫不向關島射飛彈

北韓領導人金正恩(美聯社)

南韓聯合通訊社(韓聯社)引據北韓朝鮮中央通信社(朝中社)指出，北韓領導人金正恩聽取軍方關於向美國關島周邊齊射四枚中程彈道飛彈的計畫簡報後，表示將「再多觀察一下」美國的行為，然後再做出「重大的」決定。

而美國《華爾街日報》與澳洲的《澳洲人報》則表示，金正恩檢視軍方呈給他的計畫後，決定不向關島周邊試射飛彈，但他警告說，若美方持續其極端危險的魯莽行動，他將會改變心意。

(中時)