伍茲認罪 遭查混吃5種藥物駕車
老虎伍茲5月時因意識不清駕車(DUI)遭逮捕，事發時曾一度被媒體誤傳為酒駕，不過伍茲沒有喝酒，但有服用多種藥物。美國周一公布的診斷報告顯示，伍茲當時混用了5種藥物，他已認罪接受危險駕駛的罪名。
伍茲被檢測出有氫可酮(止痛藥)、氫嗎啡酮(強效止痛藥)、佳靜安定(抗焦慮藥)、佐沛眠(安眠藥)、四氫大麻酚(大麻重要成分)。藥用大麻於伍茲所在的佛州是合法的，然而他一次混吃這麼多藥，可見他的狀況非常差。
伍茲解釋他原本一直尋求專業醫療，但近來他背痛得受不了，加上時常睡不好，所以選擇自行服藥。他的身體難以承受5種藥物混用，當警察發現伍茲時，他正昏睡在駕駛座上，被警察攙扶起身後他仍睜不開眼睛。
不久前伍茲在網路貼上自己抓龍蝦的照片，不僅精神奕奕，也回復以往的健壯體格，讓球迷安心不少。伍茲事發後一直都很誠實並且保持合作態度，他將被允許接受輔導課程，不會留下刑事紀錄。
(中時電子報)
文章來源：tigerwoods
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。