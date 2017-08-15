伍茲認罪 遭查混吃5種藥物駕車

伍茲於5月被捕時的狼狽模樣。(美聯社資料照)

老虎伍茲5月時因意識不清駕車(DUI)遭逮捕，事發時曾一度被媒體誤傳為酒駕，不過伍茲沒有喝酒，但有服用多種藥物。美國周一公布的診斷報告顯示，伍茲當時混用了5種藥物，他已認罪接受危險駕駛的罪名。

伍茲被檢測出有氫可酮(止痛藥)、氫嗎啡酮(強效止痛藥)、佳靜安定(抗焦慮藥)、佐沛眠(安眠藥)、四氫大麻酚(大麻重要成分)。藥用大麻於伍茲所在的佛州是合法的，然而他一次混吃這麼多藥，可見他的狀況非常差。

伍茲解釋他原本一直尋求專業醫療，但近來他背痛得受不了，加上時常睡不好，所以選擇自行服藥。他的身體難以承受5種藥物混用，當警察發現伍茲時，他正昏睡在駕駛座上，被警察攙扶起身後他仍睜不開眼睛。

不久前伍茲在網路貼上自己抓龍蝦的照片，不僅精神奕奕，也回復以往的健壯體格，讓球迷安心不少。伍茲事發後一直都很誠實並且保持合作態度，他將被允許接受輔導課程，不會留下刑事紀錄。

(中時電子報)