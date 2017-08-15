啟動半導體射月計畫 科技部再投40億元
科技部定調今年為人工智慧（AI）元年，科技部部長陳良基宣布AI計畫的最後一塊拼圖，預計以4年為期、每年投入10億元的經費，啟動「半導體射月計畫」，推動智慧終端半導體製程與晶片系統相關研發，開拓人工智慧終端技術藍海，而科技部今年連出5招，從建設主機、機器人自創基地到射月計畫，合計經費超過百億。
陳良基表示，半導體射月計畫是為了促成人工智慧終端（AI Edge）產業鏈技術躍升，「以終為始、挑戰極限」，是以人才跟技術雙著眼，「現在學生現在進大學、4年畢業之後，就可以跟上這波」，他也期許，挑戰2022年智慧終端關鍵技術極限、培育尖端半導體製程與晶片設計人才、迎接AI應用爆發的年代，創造台灣新價值。
陳良基強調，主要是以半導體協會為對接，台灣廠商都很支持，例如製造端台積電、聯電規劃端、IC設計跟記憶體鈺創、聯發科、華邦電、群聯，封裝這部分，台灣最大廠日月光也很支持，「群聯的潘董事長跟台積電的技術長也都直接跟我們接觸」。
科技部表示，這計畫的總體目標將以挑戰2022年智慧終端關鍵技術極限，開發應用於各類終端裝置上的AI晶片。不同於雲端數據中心具有強大運算功能的人工智慧，智慧終端的AI技術需具備簡化、低功耗、及通訊射頻功能的深度推理架構，甚至能於終端裝置上具有深度學習的能力。
因此，除開發有效率的AI晶片外，亦將開發具低能源損耗、可長時間待機、快速讀寫及智慧運算與儲存等功能之下世代記憶體設計。
此外，高效率、高靈敏度的感測器為智慧終端裝置獲取周遭資訊非常重要的元件，這計畫亦將研發在極小工作電壓下，具極低耗能、高靈敏度的感測元件，並持續投入具應用潛力之無人載具與AR/VR，以及具安全考量之物聯網系統等專用AI晶片之研發。
(中時)
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