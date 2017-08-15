六龜竹筍量少價揚引覬覦 警加強巡邏逮竊筍賊

六龜警方逮獲竹筍竊嫌。(郭韋綺翻攝)

今年竹筍產量相對減少，市埸價格飆漲，引來竊賊覬覦，昨(14)日警方巡邏勤務時，在六龜區水冬瓜44號林地，發現45歲陳姓嫌疑人偷竊竹筍，自小貨車內滿載竹筍，人贓俱獲；他供稱，因缺錢花用才下手竊取竹筍，載運至六龜市場販賣，竊取麻竹筍重127台斤，市場行情約5000元。

警方指出，14日下午2時許警方執行巡邏勤務，在六龜區水冬瓜44號前，發現有自小貨車內載有竹筍甚為可疑，立即予以盤查，陳姓男子(45歲)坦承偷竊，供稱因缺錢花用，才到水冬瓜林地竊取竹筍後載運至六龜市場販賣，由於今年竹筍產量相對減少，價錢飆高，以低於市埸價錢極易販售脫手，竊取麻竹筍重約127台斤，市場價值約新台幣5000元左右。

陳男並說，12日夥同綽號阿虎男子，在同地點竊取麻竹筍100台斤價值約4000元，所得款項全部花光，警方訊問後，全案依竊盜罪嫌送辦。

警方表示，今年竹筍產量相對減少，市埸價格飆漲，竹筍易為竊賺竊取目標，呼籲民眾發現可疑應立即報案，以利警方展開偵查作為。

(中時)