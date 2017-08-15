北市議員童仲彥、秦儷舫詐領助理費用被起訴。(合成資料照-蕭博文、王超群攝)

台北市議員童仲彥、秦儷舫2人，涉嫌利用人頭，詐領公費助理費用，其中童詐領12萬多元、秦詐領228萬多元。台北地檢署今依貪汙、偽造文書罪嫌起訴2人。另市議員應曉薇、童的前妻李秀環等7人因罪證不足，獲不起訴處分。

另有蔡姓3名人頭，涉偽造文書罪嫌，獲緩起訴處分。

起訴書指出，依規定，市議員得聘用公費助理6至8人，每名議員每月補助總額不得超過24萬，公費助理每人每月支領金額，不得超過8萬。

但童從2011年11月間至2012年8月間涉嫌浮報助理費用，詐領12萬3842元。另童受魏姓男子所託，將魏妻張女列入公費助理，童指示李秀環向市議會聘任張女。

另秦儷舫自2009年7月至2014年1月、2011年6月，將胞姊、兄嫂2人聘任公費助理，詐領228萬3373元，事後秦作為繳房貸、預售屋、家用及辦公室用途。

(中時)