同賣房揹名牌包！Makiyo啃老本 她攢2.6億
Makiyo近日因為事業不順，只好啃老土並變賣媽媽生前留下的房產，不過喊窮的她，卻被發現還揹著15萬的名牌包，和她一樣最近也賣房的于美人，兩人雖然身家、收入大不同，但Makiyo行頭卻力壓于美人，讓她幽默喊：「那我不能輸她！」
據《蘋果日報》報導，于美人近年靠主持和廣告賺錢，卻沒有投資命，年輕時被倒會300多萬，2008年金融海嘯股票又慘賠2千多萬，讓她一度賣房租屋，雖然投資都賠，但她認為買地最保值，現手上有約55坪地，市值逾千萬，她住的90多坪豪宅市值約2.5億，名下財產逾2.6億。
于美人日前更賣出內湖豪宅，獲利4千萬，靠房地產獲利不少，雖然身家、收入都比Makiyo好，但手上拎的包包價格卻輸她，讓她幽默回：「我賣掉房子之後還沒買包，那我不能輸她！」並謙虛說每個人價值觀、開心的點不同，沒什麼資格能評論她，而Makiyo也解釋，名牌包是友人10年前送她的。
(中時電子報)
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