就是這3個原因 讓台北特別熱

圖為民眾外出撐傘遮陽，避免曬傷。(中央社)

熱到受不了!台北連續10天高溫36度以上，破了120年來紀錄，昨天還測得38.2度，讓人吃不消，天氣風險公司總經理彭啟明表示，今天台北依舊有機會站上38度高溫，請大家多注意，避免熱傷害，而究竟台北為什麼會這麼熱?彭啟明也做出解析。

彭啟明表示，會這樣的熱，大環境的高壓盤據是最主要關係，不過台北相對其他區域來得熱，是跟地形環境有關，彭啟明說，盆地地形影響了環境的通風能力，如果又遇上都會的熱島效應，三者累積在一起就形成這種台灣或東亞各都市中，很特殊的極端高溫的熱現象。

不過這樣的極端高溫，到了周四周五會有點變化，彭啟明表示，屆時高壓會略為移動，給台灣周遭的區域有點空檔，午後陣雨也有機會增加一些，極端高溫可能會稍降一些，不過他也提醒，這並非代表不熱了，還是會有36-37度發生的機會，要等到周末開始，溫度也有機會稍微下滑，北部有機會跌到35-37度間，而不是像最近連續十幾天都超過36度的紀錄。

而對於颱風生成跡象，彭啟明說下周在菲律賓東方的海域，缺乏高壓勢力盤據，預期擾動發展將明顯增多，而目前各種預測模式的共同點，都是擾動或是低壓發展的趨勢將會很明顯，不過是否真實有颱風發展還有待觀察。

(中時電子報)