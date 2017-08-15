就是這3個原因 讓台北特別熱
熱到受不了!台北連續10天高溫36度以上，破了120年來紀錄，昨天還測得38.2度，讓人吃不消，天氣風險公司總經理彭啟明表示，今天台北依舊有機會站上38度高溫，請大家多注意，避免熱傷害，而究竟台北為什麼會這麼熱?彭啟明也做出解析。
彭啟明表示，會這樣的熱，大環境的高壓盤據是最主要關係，不過台北相對其他區域來得熱，是跟地形環境有關，彭啟明說，盆地地形影響了環境的通風能力，如果又遇上都會的熱島效應，三者累積在一起就形成這種台灣或東亞各都市中，很特殊的極端高溫的熱現象。
不過這樣的極端高溫，到了周四周五會有點變化，彭啟明表示，屆時高壓會略為移動，給台灣周遭的區域有點空檔，午後陣雨也有機會增加一些，極端高溫可能會稍降一些，不過他也提醒，這並非代表不熱了，還是會有36-37度發生的機會，要等到周末開始，溫度也有機會稍微下滑，北部有機會跌到35-37度間，而不是像最近連續十幾天都超過36度的紀錄。
而對於颱風生成跡象，彭啟明說下周在菲律賓東方的海域，缺乏高壓勢力盤據，預期擾動發展將明顯增多，而目前各種預測模式的共同點，都是擾動或是低壓發展的趨勢將會很明顯，不過是否真實有颱風發展還有待觀察。
(中時電子報)
文章來源：氣象達人彭啟明
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。