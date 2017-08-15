和平電廠才修復又故障 供電警戒仍亮橘燈

經過連日搶修，和平電廠電塔臨時線上週末完工。（經濟部提供）

尼莎颱風吹倒和平電廠電塔，導致近來全台電力供應吃緊，維修人員連日頂著大太陽攀塔搶修，13日下午已逐漸併聯送電。（中央社）

和平電廠電塔遭尼莎颱風吹倒，導致全台電力供應吃緊，上週末完成修復工程，兩部機組昨天才開始滿載供電，1號機今天卻發生故障，供電再減少65萬瓩。台電表示，供電仍可維持穩定，燈號維持橘燈。

和平電廠兩部機組昨日才恢復滿載供電，今日又傳意外，台電指出，今晨5點半時發現1號機有異音，確認為鍋爐破管。

台電發言人林德福表示，等溫度降低後，屆時工作人員才能進入檢查損壞情形，目前尚無法確定修復時間。

林德福表示，扣除和平電廠1號機，今備轉容量剩133萬瓩，既離限電紅燈90萬瓩仍有43萬瓩。

(中時電子報)