美媒：戰爭爆發 中國這項武器將徹底搞垮美

美媒引述文章分析，指中國的反衛星武器，將使美國失去優勢，只能打一場工業時代戰爭。（圖/shutterstock提供）

美國《國家利益》（The National Interest）近日刊登一篇《中國如何在戰爭中擊敗美國—摧毀華盛頓的衛星》文章，內容引述曾在蘭德公司任職的物理學家喬（Brian Chow）的分析，指中國的「太空獵物追尋者」，將使美國衛星面臨史無前例威脅。

喬在文章內指出，中國自2008年來研製一款新型共軌反衛星武器，可在衝突期間追蹤美國衛星，並利用各種武器，近距離攻擊多個關鍵衛星。最為麻煩的是，這類衛星與無害衛星難以區分，美國根本無從防範。

此外，太空獵物追尋者不過是中國反太空戰理論的一部分，解放軍不斷強調摧毀美國太空資產的重要性，使攻擊目標「變聾變啞」。屆時美國戰略司令部司令官海騰（John Hyten）先前所預言的情形就會成真，失去衛星的美國，只能回歸原始，打一場「工業時代戰爭」。

(中時電子報)