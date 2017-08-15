台科大6生赴泰北偏鄉 教中文整修教室
送愛到泰北！台科大6名學生在暑假前間前往泰北雲華國小進行41天的志工服務，除了教當地學生中文及注音符號，也教老師使用電腦做教材，更協助學校整修圍牆、教室地板等，讓學生有舒適的學習環境。
泰北清萊省正德村的雲華小學是一所華文學校，位在偏鄉，光下山就得花上兩個半小時，在沒有足夠的師資及經費運作的情況下，校內老師大多只有華文小學畢業，教育資源相當短缺。台科大6名學生在今年暑假遠赴雲華國小服務。
擔任服務隊總召的應用外語系學生柯宜蓁表示，泰北的學生早上需至泰文學校上課，晚上再到華文學校上華文課，即使疲累他們還是很認真的聽講，積極參與課堂活動，搶著舉手跟老師互動，讓團員們都相當感動！
柯宜蓁跟小朋友相處後也發現，隨著東南亞觀光日益發展，當地孩童學習華文幾乎都是希望長大後可以到曼谷、馬來西亞等地當導遊賺錢，換取更好的工作機會，因此非常努力地學華文。
柯宜蓁表示，語言不通是最難克服的障礙，低年級的同學華文程度不好，常常聽不懂老師在說什麼，上課也比較容易分心，讓她很有挫折感。後來慢慢調整上課方式，用遊戲和學生互動，並且把注音符號結合圖像幫助記憶，才逐漸克服語言隔閡。
營建系學生羅御珊說，能發揮所學幫助泰北的小朋友很開心，除了上華文課之外，幫忙小學建圍牆時，因為有過相關經驗所以可以教其他團員們如何混水泥、如何快速的砌牆，最後在團隊合作下只花一個早上就完成，很有成就感。
羅御珊說，剛開始不太習慣鄉村生活，連洗澡都要自己燒熱水，採買食物用品也必須開兩個多小時的車下山，但泰北居民的友善更是令她難以忘懷，不只有學生親手做卡片給她，也有居民熱情邀請他們到家裡及農場稻田參觀，體驗當地人的日常生活。
(中時)
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