兒童誤觸車門把手 行進中摔出車外

自小客行駛道路後座幼童掉出，驚險的一幕引起不少討論，苑裡鎮苗140線與121線縣道路口，14日下午發生一名不滿4歲的女童意外從疾駛轉彎的車子後座掉到馬路上，畫面驚悚，女童落地後自己先是站好後就蹲坐路面，家屬發現也急停並把小孩抱回車上離去。

通霄警分局根據路口監視器畫面，通知黃姓車主到案說明，車主表示小孩誤觸右後座把手，導致車門彈開，且幼童並未使用兒童安全座椅，警方根據道路交通管理處罰條例第31條第3項｢小型車附載幼童未依規定安置於安全椅者｣規定掣單舉發，並勸誡家長應依規定使用安全座椅及搭載幼兒建議將兒童安全鎖上鎖，以免發生無法挽回憾事。

(中時)