網球》費爸退賽 蠻牛下周登球王

「蠻牛」納達爾下周重返世界第1。(美聯社資料照)

「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)與西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)的球王之爭提前揭曉，由於費德勒15日宣布因背傷辛辛那提大師賽棄賽，讓出爭奪世界第1的席位，納達爾確定將在下周重返王座。

今年包辦澳網、溫網冠軍的費德勒，羅傑斯盃拉傷背部，雖然最終拿下亞軍，不過確定將缺席本周開打的辛辛那堤大師賽，「費爸」退賽，也讓球王之爭明朗。

在英國球王莫瑞(Andy Murray)、世界第4「瑞士二哥」瓦林卡(Stan Wawrinka)以及塞爾維亞球王喬科維奇(Novak Djokovic)辛辛那提網賽都紛紛缺陣情況下，確定目前積分7555分、世界第2的納達爾，將在21日超越莫瑞登上世界第1，也是「蠻牛」自2014年7月6日後再度重返王座。

納達爾稱一切都是巧合，「我們都不是20幾歲的年輕人了，沒辦法整年征戰，我也曾經經歷過相同的情況，我比任何球員更想要拚戰。期待他們早日康復，我們需要他們回到場上。」

曾經稱霸球王寶座141周，納達爾坦言，回到世界第1的路途並不簡單，「重返第1的路非常艱難，我很高興有機會再回到這個位置。」

(中時電子報)