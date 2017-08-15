教長：實踐國民學習權邁向終身教育

全國高中職校長會議上午在虎尾農工登場。(許素惠攝)

教育部長潘文忠上午在全國校長會議專題演講。(許素惠攝)

106學年度全國高級中等學校校長會議南區場次上午於雲林縣虎尾農工揭幕，教育部長潘文忠專題演講「從實踐國民學習權邁向終身教育」，探討當前教育的挑戰，闡述教育施政理念，並宣示重點教育政策，強調教育政策規畫與推動，應回歸以學習者為中心思考。

本次會議主軸為「教育活化開新頁，特色經營創未來」，並介紹新轉任校長、頒獎表揚校務評鑑優良學校。

潘文忠專題演講，最後強調教育政策應回歸以學習者為中心思考，以自發、互動、共好為核心理念，讓師生都具備學習意願，學習知識與方法並活用學習，能夠自主行動、溝通互動及社會參與，讓潛能得以多元適性開展，進而運用所學，善盡毒任，成為終身學習者，使個人及群體的生活與生命更美好，實踐教育的本質，培育未來成熟的公民。

為拓展與會人員教育視野，了解網路世界與教育推動的關聯性，特邀請行政院唐鳳政務委員主講「網路世界裡的人際關係」，精闢剖析網路世代的人際互動議題，讓與會校長獲益良多。

本場次會議與會人員計有高級中等學校校長（臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、臺東縣）、教育部及國教署相關單位人員、各縣市政府教育局相關人員、教育領域相關學者等約300人參加。

(中時)