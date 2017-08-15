教長：實踐國民學習權邁向終身教育
106學年度全國高級中等學校校長會議南區場次上午於雲林縣虎尾農工揭幕，教育部長潘文忠專題演講「從實踐國民學習權邁向終身教育」，探討當前教育的挑戰，闡述教育施政理念，並宣示重點教育政策，強調教育政策規畫與推動，應回歸以學習者為中心思考。
本次會議主軸為「教育活化開新頁，特色經營創未來」，並介紹新轉任校長、頒獎表揚校務評鑑優良學校。
潘文忠專題演講，最後強調教育政策應回歸以學習者為中心思考，以自發、互動、共好為核心理念，讓師生都具備學習意願，學習知識與方法並活用學習，能夠自主行動、溝通互動及社會參與，讓潛能得以多元適性開展，進而運用所學，善盡毒任，成為終身學習者，使個人及群體的生活與生命更美好，實踐教育的本質，培育未來成熟的公民。
為拓展與會人員教育視野，了解網路世界與教育推動的關聯性，特邀請行政院唐鳳政務委員主講「網路世界裡的人際關係」，精闢剖析網路世代的人際互動議題，讓與會校長獲益良多。
本場次會議與會人員計有高級中等學校校長（臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、臺東縣）、教育部及國教署相關單位人員、各縣市政府教育局相關人員、教育領域相關學者等約300人參加。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。