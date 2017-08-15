花車變靈車 人渣文本：是給懂的人看裡面學問
世大運遊街花車遭批像「靈車」！對此，筆名人渣文本的輔大助理教授周偉航認為，普通人看花車，會覺得醜醜喔，怎麼會這樣搞。我們搞選舉的看到這種花車，會注意的點是：上面敬獻的牌子是誰？就像北韓閱兵一樣，漂亮嗎？漂亮個屁，是給懂的人看裡面有多少學問啦。
為迎接世大運，台北市政府12日下午舉辦今夏台北最大規模的「嘉年華踩街」，當天下午3時至6時於北市最精華熱鬧的商業路段登場。但有民眾發現遊街的花車，不管遠看還是近看，外型極像出殯時的靈車，傻眼說：「車頭差一張大頭照而已！」事後，台北市長柯文哲說，是要讓大家看見真實的台灣。
對於花車變靈車，人渣文本表示「普通人看花車，會覺得醜醜喔，怎麼會這樣搞。我們搞選舉的看到這種花車，會注意的點是：上面敬獻的牌子是誰？」是樁腳嗎？那有出多少人跟車？還是宮廟？那出來挺的是什麼宮廟，是大是小，為什麼會出來挺柯？是誰去拉的線？世聰嗎？總共拉了多少台？人渣文本提醒「照片很多，你們自己去查看。」
並稱「這其實就是像北韓閱兵一樣啦，漂亮嗎？漂亮個屁，是給懂的人看裡面有多少學問啦。」一堆媒體說送葬哦。人家什麼等級宮廟出來掃街，講這種話，表面是笑柯董，但柯董也不會受傷，實際上惹到的就是這些「條阿咖」。
柯文哲施政做的好、做的爛是一回事，他就是選舉很強，也一直在選。這種完全不懂選舉的巨匠就是活該被他屠而已。
(中時電子報)
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