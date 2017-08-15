慣竊1個月被抓3次 喝養樂多再偷冰塊
高雄市欒姓男子1個月內偷了4部單車，連超商冰塊也偷，是三民一分局長明派出所的常客，前天他到超商偷了冰塊，警方獲報半小時後抓到他，他正享用養樂多加冰塊，還怪店家「小題大作」，不過他很配合警方坦承犯案。
警方調查，欒男（41歲）前天上午到超商買了1瓶養樂多結帳後，趁超商店員不注意彎腰至櫃台內偷竊咖啡用冰塊（非賣品），店家報案，警方一看嫌犯滿頭金髮，馬上認出是1個月來已被警方抓過兩次的慣竊欒男，果然在他常遊盪的建國二路軍品用品店找到他。
警方指出，欒男長期無業，常在火車站附近閒逛，犯下多起竊盜案件遭警方查獲，1個月內遭警查獲3次5件竊盜案，包括偷4部單車及這次偷冰塊。
長明所所長黃義彰詢問欒嫌為何要偷冰塊，他神回「這就像是喝酒要加冰塊，喝養樂多也要有冰塊啊!1比1的比例最好喝了」，現場欒嫌還自備馬克杯享用，無厘頭發言及舉動，讓警方及店家超無言。
欒嫌被逮後仍然振振有詞抱怨超商小題大作，渾然不覺自己有錯，警方告誡他，再不改過，警方看一次抓一次，希望他看在父母年邁多為家裡人著想，不要再讓父母擔心了。
(中時)
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