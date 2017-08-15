楊祐寧發被盜聲明 意外釣出林心如狠虧普通人

楊祐寧發被盜聲明，意外釣出林心如狠虧「還是普通人」。（圖／本報系資料照片）

演藝圈中許多藝人都會經營臉書、微博和IG，不僅分享私下生活，同時也會和粉絲互動，而近日忙著宣傳新片《俠盜聯盟》的男星楊祐寧，昨（14日）則透過臉書發聲明，表示自己只有「yoyang」的IG帳號，呼籲粉絲提高警覺，並請網友端正行為，還網路一個清靜文明的環境。

楊祐寧還幽自己一默「yoyang 還沒有藍勾，但yoyang 才是真的！」而這篇發文也調出林心如留言調侃「還沒有藍勾勾，還是普通人。」去年林心如與楊祐寧齊宣傳電影《魔宮魅影》時，楊祐寧就曾透露自己的臉書帳號尚未得到「藍勾勾」認證，如今楊祐寧再拿藍勾勾自嘲，林心如留言虧，可見兩人的好交情。

(中時電子報)