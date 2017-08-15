驚！美麗植物害生態！「灘地殺手」入侵淡水
有灘地殺手之稱的外來入侵植物「互花米草」，對灘地生態環境危害甚大。新北市政府農業局自100年起持續辦理清除及監控工作，淡水河岸互花米草面積已逐漸縮小，生長勢亦日漸衰弱，今年於八里及淡水區發現9處危害點，已於本月開花季前派員用人工方式挖除，避免互花米草擴散蔓延，進一步縮小其散播分布面積。
農業局表示，互花米草原產於美洲大西洋岸，可藉由種子散播開發新生地，並以地下根莖之無性繁殖擴張族群，於7至10月開出細長形的穗狀花序，過去曾因根系抓地力強、生長迅速等特性被中國大陸引進用於定沙護岸使用，近年來則隨著海潮入侵臺灣西部沿海區域，包括台中高美濕地及新北淡水河口兩側，同時金門沿海地區也受其所害，該植物族群的擴張會造成原生植物生長受阻、盤根錯節的地下根莖更迫使底棲動物如招潮蟹、紅蟳等不得不放棄鑽洞，導致灘地生物數量及種類下降，對生物多樣性之保存極為不利。
農業局長李玟表示，互花米草具有高度的耐鹽性及耐淹性，地下部平均深達50至60公分，特殊地形更可達1公尺以上，再加上生長環境位處泥濘的高灘地，機具難以進場施作，因此移除工作具有相當的挑戰性，目前以人工進入灘地方式進行清除，並需將殘株運離灘地，還需注意每日潮汐狀況，整體清除工作十分辛苦，已克服困難於本月清除完畢，入侵面積也獲得有效控制，農業局會繼續努力，全力防治互花米草的強勢入侵。
農業局呼籲，民眾若有發現互花米草時請通報市府（電話：(02)2965-4824）進行處理，減少外來入侵植物對生態的危害，共同守護美麗的灘地。
(中時電子報)
關鍵字：灘地殺手
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