NBA》新球季賽程出爐 開幕戰勇士迎戰火箭

新球季賽程出爐，開幕戰由杜蘭特領軍的勇士在主場迎戰火箭。(美聯社資料照)

NBA聯盟公布2017-18球季賽程，開幕戰由衛冕軍勇士迎戰由哈登與保羅聯手的火箭，東區則是塞爾提克挑戰由詹皇領軍的騎士。

聯盟為了讓球隊與球員不再過於舟車勞頓，取消了5天4戰的賽程安排，而且例行賽也延後了一周，每支球隊的「背靠背」次數也減少至14.4次，希望能杜絕輪休風氣。

聖誕夜安排了5場大餐，分別是尼克主場打七六人、騎士作客勇士、巫師客場挑戰塞爾提克、雷霆迎戰火箭、灰狼前往洛杉磯湖人踢館。

(中時電子報)