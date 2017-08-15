古蹟圓山水神社被蓄意破壞　石狛犬遭竊

市定古蹟圓山水神社昨遭人塗鴉破壞，現場還留下「皇民賤種三腳仔」等字條，疑似是仇日激進分子所為。（北水處提供）

市定古蹟圓山水神社昨遭人破壞，其中2隻石狛犬，右側遺失，左側掉落地上。（蕭文杰提供）

位在市定古蹟「草山水道系統」範圍的圓山水神社，昨晚發現遭人塗鴉破壞，現場還留下「皇民賤種三腳仔」等字條，疑似是仇日激進分子所為。北市文化局今早緊急邀集文資委員現勘，並依文資法要求管理單位自來水處30天內提報搶修計畫，警方正全力緝凶中。

文化局表示，昨日下午4點，北市警局文林派出所接獲民眾通報，指出圓山水神社遭人塗鴉破壞，經員警到場蒐證了解，共4支柱子遭塗鴉破壞，兩側石狛犬則是右側遺失，左側掉落地上。

文化局指出，這次破壞古蹟事件，已觸犯文化資產保存法的刑責，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科罰金50萬元以上2000萬元以下，警方將全力緝凶，文化局將依文資法訴請法院依最重刑度和罰金究責。

「草山水道系統」為2004年公告為市定古蹟，古蹟本體包括圓山貯水池設施群及草山水道系統輸水管線，這次遭破壞的設施屬於圓山貯水池設施群，雖保存良好，但平時已無使用。

今早文資委員會勘時，發現現場2隻石狛犬，右側遺失，左側掉落地上，已由自來水處搬到安全地點存放，另4支被噴漆的柱子，已請油漆廠商進行油漆復原，不過委員仍要求自來水處須依文資法27條提出修復計畫，另要求警方全力緝凶，此風不可長。

(中時)