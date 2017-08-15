朝鮮半島緊張情勢，中天獨家挺進關島。(取自中天新聞)

美國總統川普。(美聯社)

北韓不斷挑釁升高朝鮮半島緊張情勢，中天獨家挺進關島。(取自中天新聞)

今日是北韓紀念結束日本佔領的光復節，北韓已揚言向美國屬地關島發射「火星12型」中程彈道導彈，引起全球關注。美軍部署北韓周邊軍力相當驚人，北韓領導人金正恩也已聽取軍方發射飛彈攻擊關島附近計畫的簡報，並表示會再觀察美國行動一段時間後再下決定。朝鮮半島緊張情勢持續升溫，中天新聞獨家挺進關島。

北韓不斷挑釁升高朝鮮半島緊張情勢，美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）表示，若北韓對美國領土發射飛彈，情勢很快就會升高為戰爭，「如果他們射我們就等同開戰」。

針對北韓近日威脅要射飛彈攻擊美國關島，關島日前發布一份防備攻擊須知，教導居民在飛彈威脅下該如何應對。須知中建議關島居民若遇上飛彈攻擊，立刻躲進水泥建築物或地下室內，若來不及躲入室內，「千萬不要直視爆炸火光或火球，這會讓你眼盲」。須知中也提到「輻射避難所不需特別是為隔絕輻射性落塵所打造，只要牆壁與屋頂厚度與密度（如水泥）足夠吸收落塵顆粒所散發的輻射，就是受到保護的地方」。

此外，美軍在北韓周邊部屬的軍力驚人，包括在北韓鄰國的南韓、日本及美國領土的關島都部有軍力，太平洋上的海軍力量也不容小覷。

(中時電子報)