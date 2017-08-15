政風首長交接 邱太三期勉傳教士精神

法務部今舉辦政風首長宣誓交接典禮，部長邱太三（左）擔任監誓人。（黃世麒攝）

法務部今舉辦政風首長宣誓交接典禮，部長邱太三（左）擔任監誓人。（黃世麒攝）

法務部今舉辦政風首長宣誓交接典禮，包括經濟部政風處長楊石金（前排左起）、退輔會政風處長王敬前、金管會政風室主任徐世通、行政院人事行政總處政風室主任李寶昌、國發會政風室主任王永福（後排左起）、新竹縣政府政風處長張鴻俊、基隆市政府政風處長簡正坤、法務部廉政署政風業務組組長王文清等8名新任政風高階主管宣誓就職。（黃世麒攝）

法務部今舉辦政風首長宣誓交接典禮，部長邱太三致詞時期許政風人員具備傳教士精神，具有使命感、耐性與包容，平日如同傳教士般宣導法令，遇到迷途的同仁則給予協助。

新任政風首長包括經濟部政風處長楊石金、退輔會政風處長王敬前、金管會政風室主任徐世通、行政院人事行政總處政風室主任李寶昌、國發會政風室主任王永福、新竹縣政府政風處長張鴻俊、基隆市政府政風處長簡正坤、法務部廉政署政風業務組組長王文清等人。

(中時)