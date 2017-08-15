被稱「市長、未來希望！」 侯友宜：應是口誤、沒聽到

新北市副市長侯友宜擔任見證人。（葉書宏攝）

新北市政府消防局今（15日）上午在災害應變中心與雙北市的醫院、新北市土木技師公會、台灣省結構工程技師公會以及台北市陪伴犬協會等9個單位簽署「隨隊醫療暨救援效能合作備忘錄」，新北市土木技師公會理事長余烈致詞時稱呼副市長侯友宜為「侯市長！」還誇他是藍營未來的希望；對此，侯回應，「應該是口誤，並沒有聽到！」

針對台灣指標民調公布「新北市建設滿意度民調」，其中，市長朱立倫滿意度，有五成四的民眾表示滿意；侯友宜表示，努力、努力再努力，民調高低對於新北市府而言，只有往上做得更好，只要沒有達到民眾都滿意，就要更努力；未來的事情不用想太多，一步一步務實地把市政做好，才是當前最重要的事情。

(中時)