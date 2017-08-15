和平1號機才修好凌晨又傳破管 備轉率跌破4％

才剛慶賀歸隊的和平電廠又出包！今晨2點和平1號機水箱館傳出異音，研判出現破管現象，廠方緊急停機檢查，由於爐內高溫尚無法派員進入檢修，明天能否恢復供電無法保證。少掉和平一部機組65萬瓩電力，台電預估下修今日備轉率到3. 67％，機組餘裕度有133.2萬瓩，尚允許一部大型機組出狀況。

一般電廠破管修好至少需要2到3天，但也有日前台中電廠1號機破管，台電維修人員冒高溫進入檢修，24小時內就高速復原案例。不過和平電廠是民營電廠，廠方未必肯讓員工冒健康風險，因此無人可保證明天能修好上線。

遭尼莎颱風吹垮電塔修好的和平電廠，1號機周六中午加入併聯，2號機周日凌晨也送電，成為本周供電舒緩因子。今日依出狀況，加上高溫，台電預估用電量在3630萬瓩左右，備轉容量率從原本逾5%下修到3.67%，供電又拉警戒。

(中時)