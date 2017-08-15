烏干達循一中政策 外交部：烏國選手仍爭取來台

烏干達官員在推特上公布，烏干達政府因遵行「一中政策」，建議選手不要參加即將舉行的世大運。外交部發言人王珮玲今表示，烏干達選手仍向其政府積極爭取來台出賽。

2017年台北世界大學運動會即將在19日開幕，但傳出烏干達政府發公文建議不要派員參加世大運。烏干達官員卡騰德（Norman Katende）在推特（twitter）日前發文表示，附上公文的照片，公文上清楚寫到，由於烏干達政府的「一中政策」（the One China Policy）立場，烏干達外交部「建議」不要派隊來參加世大運。

王珮玲表示，世大運是全球體運盛事，台灣歡迎各國代表團來台參賽，據我方掌握的訊息，烏干達選手仍然向烏干達政府積極爭取來台出賽。

(中時)