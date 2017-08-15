NBA》新球季MVP賠率 KD與韋少並列第一

新球季例行賽MVP賠率雷霆韋斯布魯克與勇士杜蘭特並列第一。(美聯社資料照)

NBA聯盟公布新球季賽程之後，例行賽MVP盤口也隨之出爐，勇士杜蘭特與雷霆韋斯布魯克同以1賠3.50並列第一，騎士詹姆斯退至第五，勇士史提芬柯瑞更是下滑至第七。

美國專家先前曾預估新賽季例行賽MVP得主最大熱門人選是杜蘭特，詹姆斯排名第二；然而最新開出的賭盤卻是杜蘭特依舊穩居首席，威少竄起，馬刺里歐納德1賠5.50緊追在後，火箭哈登1賠7.00名列第四，詹姆斯與公鹿阿提托康波以1賠7.50並列第五，史提芬柯瑞1賠10.00排名第七。

杜蘭特自降身價不但幫助勇士保留了奪冠陣容，而且還招攬了前最佳第六人尼克楊，提升了板凳實力，也讓他成為MVP最大熱門人選。

雷霆在自由市場從各隊手中「欄胡」保羅喬治，組成攻擊能力強大的鋒線雙人組，韋斯布魯克有機會在這個獎項成功衛冕。

(中時電子報)