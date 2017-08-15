川普競選團隊幕僚曾提議和俄國領導階層見面

《華郵》報導，川普競選團隊一名最年輕的外交政策幕僚帕帕多普洛斯，去年3月一直透過email來往希望促成川普與俄國領導階層會面，包括俄總統普丁，討論未來川普當選後的美俄關係。帕帕多普洛斯說，他在俄國的聯絡人也樂見其成。

(中時)