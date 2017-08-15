冷血鄰拒借道救人 侯友宜：發揮同理心
40歲羅姓工人11日下午在新北市蘆洲施作冷氣工程時，意外跌落民權路某防火巷中並失去生命跡象，消防人員請求開門救人，卻遭屋主以「房子會變凶宅」回絕，救護人員因此多花15分鐘才將羅男抬上救護車，送醫搶救仍不治。對此，侯友宜今（15日）上午強調，發揮同理心去幫助人。
新北市政府消防局今上午在災害應變中心與雙北市的醫院、新北市土木技師公會、台灣省結構工程技師公會以及台北市陪伴犬協會等9個單位簽署「隨隊醫療暨救援效能合作備忘錄」。
媒體詢問鄰居拒絕救援一事，侯友宜表示，要拜託所有的市民，遇到緊急救災救難時，隨時保持熱忱的心、支持的力量，發揮同理心去幫助救災同仁，幫助他們就是幫助苦難的市民，要有人飢己飢的精神，救人一命勝造七級浮屠，做好事情非常重要，市民大家一起來共創安全的城市。
侯友宜表示，法令是其次問題，人性才是最重要的，關心每一個生命，法令有不足的地方可以檢討，盡力站在人性的立場，是好事就多做一點。
(中時)
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