川安電話會談 將力阻北韓試射飛彈

日本首相安倍晉三15日上午9時30分(台北時間)與美國總統川普舉行約30分鐘的電話會談。安倍會後在首相官邸向日媒表示，「兩人一致認為，不讓北韓強行試射飛彈是重要的」。

安倍表示，「(我們)針對當下的北韓局勢率直的交換了意見。北韓預告將朝關島試射彈道飛彈，使亞太地區的緊張局勢前所未有的高漲。」

安倍說:「針對川普總統給同盟國的安全許諾，我予以高度的評價。我們一致認為，美日以及美日韓邊緊密合作，邊與以中國、俄羅斯為首等國際社會合作，讓北韓不強行試射飛彈是當前最重要的。」

「將做好萬全準備，以因應所有的事態，在堅固的美日同盟下，維持高度的警戒監視態勢及飛彈防禦態勢，以保護國民的安全。」

(中時)