陸生赴台就讀意願低 陸官媒：台校「含金量」不足

兩岸關係不佳，連帶影響陸生來台就讀意願，「含金量」不足也成一大因素。大陸官媒《環球時報》今報導，除「三限六不」、健保政策影響陸生來台就讀意願，台灣各大學學歷「含金量」不再，難獲陸生青睞，也成為不願來台就讀的主因。

據了解，今年台灣有134所大學參與陸生招生，比去年減少8校，但招生情況更是大減逾半，部分學校招生人數甚至不及2011年開放陸生赴台就學。

報導指出，陸生來台就讀，是兩岸「九二共識」的一項延伸，蔡政府上台一年多來，無疑影響到陸生赴台就讀的大趨勢，但更深層原因在於，曾經在台灣讀書、交換的大陸學生發現，台灣一直以來對陸生的限制，甚至歧視，才是讓陸生遠離台灣的深層原因。

除上述因素，報導認為，台灣高等教育水平近年不斷下滑。以經費論，大陸清華、北大、香港大學、新加坡大學等重點大學所持經費，遠比台灣重點大學高出3至5倍，每校都有當地最好的學生及師資，相比之下，排名升降的原因就一目了然了。

(旺報)