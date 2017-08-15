三女人戰爭一觸即發 周焯華傳赴英國安撫小三

周焯華感情生活精彩，同時周旋三女子之間。(圖/東網)

澳門百億大亨周焯華（洗米華），私下感情糾葛比八點檔還精采，據悉正宮陳慧玲及緋聞女伴Mandy還有名模松岡李那，八月將同時齊聚英國，屆時三個女人戰爭一觸即發，不過傳出周焯華已先低調前往倫敦，為了就是先安撫小三Mandy。

根據香港《蘋果》報導，周焯華正宮陳慧玲將陪大女兒飛往英國入學，好巧不巧在安以軒熱舞傳出緋聞的名模松岡李那，到時會到飛往當地為時裝周工作，加上一直住在倫敦的小三Mandy，到時可說是「全家團聚」，這也讓外界好奇若三個女人到時強碰，會否掀起一場「腥風血雨」的家庭革命，不過有媒體目擊周焯華已秘密前往倫敦，當天還很低調的現身香港機場，更被推測可能是驚覺事態嚴重性，因此先飛往英國安撫「小三」Mandy，看來這三個女人的戰爭相當有看頭。

(中時電子報)